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Продолжение отсрочки — когда от гражданина требуют дополнительных документов

14 августа 2024 20:01
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Отсрочка от мобилизации – проблемы при продолжении отсрочки
Оформление отсрочки в ТЦК. Фото: "Експерт"
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Продолжение отсрочки от мобилизации в большинстве случаев происходит автоматически после подачи военнообязанным соответствующего заявления. Но в некоторых случаях гражданам приходится подтверждать право на отсрочку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнообязанные граждане, оформившие отсрочку от мобилизации, в большинстве случаев не имеют бессрочного бронирования от призыва, поэтому должны постоянно продолжать отсрочку.

Продолжение отсрочки требуется от военнообязанного в тот момент, когда в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация.

"Для продления срока действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период военнообязанный должен подать или прислать на рассмотрение комиссии при ТЦК соответствующее заявление в бумажной или электронной форме", — пояснил Юрий Айвазян.

Когда самого заявления недостаточно

Обычно этого шага оказывается достаточно для продления отсрочки от мобилизации.

Но, как подчеркнул Юрий Айвазян, бывают случаи, когда военнообязанные не получат продления отсрочки от призыва автоматически.

"В случае невозможности провести проверку у военнообязанных оснований для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщает о необходимости предоставления соответствующих подтверждающих документов", — пояснил адвокат.

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