Военно-учетная специальность – дефицитная ВУС – влияние на бронирование

Дефицитная ВУС — существует ли возможность аннулировать бронирование
Военнообязанные граждане с дефицитными военно-учетными специальностями мобилизуются в первую очередь. Но в случае бронирования таких граждан на критически важных предприятиях даже наличие дефицитной ВУС не мешает избежать мобилизации.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Дефицитные военно-учетные специальности
В Украине идет общая мобилизация военнообязанных граждан в условиях полномасштабной российско-украинской войны.
Во время процесса мобилизации важна военно-учетная специальность (ВУС) гражданина. Некоторые ВУС считаются дефицитными — и поэтому лица с такими военно-учетными специальностями мобилизуют особенно активно.
Когда не мобилизуют даже с дефицитными ВОС
Впрочем, есть случаи, когда даже при наличии дефицитной военно-учетной специальности гражданина не могут мобилизовать.
Это возможно в ситуации, когда военнообязанный гражданин забронирован согласно Постановлению КМУ №76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
"Военнообязанные, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности", — пояснил Юрий Айвазян.
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