Военно-учетная специальность – дефицитная ВУС – влияние на бронирование

Внесение в военный билет военно-учетной специальности. Фото: dpsu.gov.ua

Военнообязанные граждане с дефицитными военно-учетными специальностями мобилизуются в первую очередь. Но в случае бронирования таких граждан на критически важных предприятиях даже наличие дефицитной ВУС не мешает избежать мобилизации.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Дефицитные военно-учетные специальности

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных граждан в условиях полномасштабной российско-украинской войны.

Во время процесса мобилизации важна военно-учетная специальность (ВУС) гражданина. Некоторые ВУС считаются дефицитными — и поэтому лица с такими военно-учетными специальностями мобилизуют особенно активно.

Когда не мобилизуют даже с дефицитными ВОС

Впрочем, есть случаи, когда даже при наличии дефицитной военно-учетной специальности гражданина не могут мобилизовать.

Это возможно в ситуации, когда военнообязанный гражданин забронирован согласно Постановлению КМУ №76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Военнообязанные, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности", — пояснил Юрий Айвазян.