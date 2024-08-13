ВВК для ограниченно годных с отсрочкой – законность ВВК

Ограниченно годен с отсрочкой — могут ли такого человека отправить на ВВК
Несмотря на наличие отсрочки, военнообязанные граждане, имевшие статус "ограниченно годный", все равно должны пройти военно-врачебную комиссию. Сделать это они должны в установленный новым законом о мобилизации срок до февраля 2025 года.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Аннулирование "ограниченно годных"
После принятия нового закона о мобилизации в Украине был упразднен такой статус военнообязанных граждан, как "ограниченно годный".
Впрочем, часть этих граждан успели оформить отсрочку от мобилизации как ограниченно годные.
Должны ли бывшие ограниченно годные с отсрочкой пройти ВВК
Отвечая на вопрос такого гражданина, Юрий Айвазян объяснил, что, несмотря на наличие отсрочки, это не лишает прежних ограниченно годных обязанностей пройти военно-врачебную комиссию.
"Ограниченно годные подлежат пересмотру на ВВК до февраля 2025 года", — подчеркнул адвокат.
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