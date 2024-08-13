ВВК для ограниченно годных с отсрочкой – законность ВВК

Процесс прохождения врачебной комиссии. Фото: Pexels

Несмотря на наличие отсрочки, военнообязанные граждане, имевшие статус "ограниченно годный", все равно должны пройти военно-врачебную комиссию. Сделать это они должны в установленный новым законом о мобилизации срок до февраля 2025 года.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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После принятия нового закона о мобилизации в Украине был упразднен такой статус военнообязанных граждан, как "ограниченно годный".

Впрочем, часть этих граждан успели оформить отсрочку от мобилизации как ограниченно годные.

Должны ли бывшие ограниченно годные с отсрочкой пройти ВВК

Отвечая на вопрос такого гражданина, Юрий Айвазян объяснил, что, несмотря на наличие отсрочки, это не лишает прежних ограниченно годных обязанностей пройти военно-врачебную комиссию.

"Ограниченно годные подлежат пересмотру на ВВК до февраля 2025 года", — подчеркнул адвокат.