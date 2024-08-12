Отсрочка по уходу за родственником - отказ в отсрочке - правомерность решения ТЦК

Оформление документов в ТЦК. Фото: Житомирский ТЦК и СП

Военнообязанный, которому отказали в отсрочке по уходу за близким родственником, требуя ненужные согласно нормам документы, должен получить официальный документ о причинах отказа от территориального центра комплектования. Получив официальный отказ, гражданин должен обратиться в суд.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В процессе объявленной в Украине общей мобилизации комиссии при территориальных центрах комплектования могут приниматься решения, нарушающие действующие нормы — в частности, по оформлению отсрочки.

Так, комментируя отказ одному военнообязанному в отсрочке по постоянному уходу за матерью (в ТЦК аргументировали это отсутствием вывода ЛКК фразы о том, что требуется постоянный уход, и требовали "акт об установлении факта осуществления постоянного ухода"), Юрий Айвазян отметил: "Акт вам не нужен, поскольку у вас есть справка о получении компенсации за уход на непрофессиональной основе".

А в форме 080-4, которая предоставляется в пакете документов, не указывается "постоянный уход".

Куда обращаться военнообязанному

Юрист посоветовал такому военнообязанному обратиться в суд, чтобы упразднить решение территориального центра комплектования.

А прежде нужно получить документ из ТЦК о причинах отказа в заявлении об отсрочке.

"Отказ Вам должны прислать в письменном виде. Присылайте заявление в ТЦК с просьбой предоставить Вам письменный ответ об отказе в предоставлении отсрочки", — подчеркнул Айвазян.