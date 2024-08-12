Відстрочка для догляду за родичем - відмова у відстроці - правомірність рішення ТЦК

Оформлення документів у ТЦК. Фото: Житомирський ТЦК та СП

Військовозобов’язаний, якому відмовили у відстрочці для догляду за близьким родичем, вимагаючи непотрібні згідно із нормами документи, має отримати офіційний документ про причини відмови від територіального центру комплектування. Отримавши офіційну відмову, громадянин має звернутися до суду.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Проблеми із відстрочкою за доглядом

У процесі оголошеної в Україні загальної мобілізації комісії при територіальних центрах комплектування можуть ухвалювати рішення, які порушують чинні норми — зокрема, щодо оформлення відстрочки.

Так, коментуючи відмову одному військовозобов’язаному у відстрочці щодо постійного догляду за матір’ю (у ТЦК аргументували це відсутністю висновку ЛКК фрази про те, що потрібен постійний догляд, і вимагали "акт про встановлення факту здійснення постійного догляду"), Юрій Айвазян зазначив: "Акт вам не потрібен, оскільки Ви маєте довідку про отримання компенсації за догляд на непрофесійній основі".

А у формі 080-4, яка надається у пакеті документів, не вказується "постійний догляд".

Куди звертатися військовозобов’язаному

Юрист порадив такому військовозобов’язаному звернутися до суду, аби скасувати рішення територіального центру комплектування.

А перед тим треба отримати документ із ТЦК про причини відмови у заяви про відстрочку.

"Відмову Вам повинні надіслати у письмовому вигляді. Надсилайте заяву до ТЦК з проханням надати Вам письмову відповідь щодо відмови у наданні відстрочки", — підкреслив Айвазян.