Отсрочка от мобилизации – выезд за границу – непродленная отсрочка и возможность уехать за границу

Пограничный контроль. Фото: polinfo.gov.ua

Военнообязанные граждане Украины, имеющие отсрочку от мобилизации, должны продолжать отсрочку каждый раз после продления общей мобилизации и военного положения. При просрочке отсрочки такой гражданин теряет право выезда за границу Украины.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Продолжение отсрочки

Отсрочка от мобилизации, предоставляемая военнообязанным гражданам, не является бессрочной.

Граждане должны продолжать ее — подавая заявление в ТЦК — каждый раз, когда Верховная Рада принимает решение о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

Выезд за границу с просроченной отсрочкой

Если гражданин не предоставил новое заявление об отсрочке, то он теряет броню от мобилизации, а также не может выезжать из Украины.

"Для пересечения границы нужно иметь военно-учетный документ, обновленные данные и должна быть отсрочка от призыва по мобилизации", — подчеркнули юристы.