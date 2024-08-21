Отсрочка от мобилизации – выезд за границу – непродленная отсрочка и возможность уехать за границу

Выезд из Украины после завершения отсрочки — возможно ли это
Военнообязанные граждане Украины, имеющие отсрочку от мобилизации, должны продолжать отсрочку каждый раз после продления общей мобилизации и военного положения. При просрочке отсрочки такой гражданин теряет право выезда за границу Украины.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Продолжение отсрочки
Отсрочка от мобилизации, предоставляемая военнообязанным гражданам, не является бессрочной.
Граждане должны продолжать ее — подавая заявление в ТЦК — каждый раз, когда Верховная Рада принимает решение о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.
Выезд за границу с просроченной отсрочкой
Если гражданин не предоставил новое заявление об отсрочке, то он теряет броню от мобилизации, а также не может выезжать из Украины.
"Для пересечения границы нужно иметь военно-учетный документ, обновленные данные и должна быть отсрочка от призыва по мобилизации", — подчеркнули юристы.
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