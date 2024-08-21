Відстрочка від мобілізації - виїзд за кордон - непродовжена відстрочка і можливість виїхати за кордон

Прикордонний контроль. Фото: polinfo.gov.ua

Військовозобов’язані громадяни України, які мають відстрочку від мобілізації, мають продовжувати відстрочку щоразу після продовження загальної мобілізації та воєнного стану. У разі протермінування відстрочки такий громадянин втрачає право виїзду за кордон України.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Продовження відстрочки

Відстрочка від мобілізації, яка надається військовозобов’язаним громадянам, не є безстроковою.

Громадяни мають продовжувати її — подаючи заяву до ТЦК — кожного разу, коли Верховна Рада ухвалює рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Виїзд за кордон з протермінованою відстрочкою

Якщо ж громадянин не надав нову заяву про відстрочку, то він втрачає броню від мобілізації, а також не може виїжджати з України.

"Для перетину кордону треба мати військово-обліковий документ, оновлені дані та повинна бути відстрочка від призову по мобілізації", — підкреслили юристи.