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Ни одна страна так не делала — Стефанчук поделился о перспективах демобилизации

21 августа 2024 09:26
Артем Кругленко - Редактор
Стефанчук ответил, когда в Украине введут демобилизацию
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE
Артем Кругленко - Редактор

В Украине до сих пор не приняты конкретные решения относительно демобилизации военных, которые находятся длительное время на фронте. По словам Руслана Стефанчука, этот вопрос нуждается в серьезной подготовке, ведь прецедентов с демобилизацией военных на период боевых действий в других странах мира не было.

Об этом Руслан Стефанчук высказался во время интервью для "Мы Украина".

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Руслан Стефанчук заявил, что в мировой практике не было прецедентов, когда страны в состоянии войны объявляли демобилизацию военных. Вместо этого военным предлагали ротации. Впрочем, в истории Украины случай демобилизации имел место и закончился трагически для государственной независимости.

Я не знаю ни одной страны, которая во время войны объявляла демобилизацию. Я знаю страны, которые обеспечивали право справедливой ротации, когда, например, ты два-три месяца на передовой, два-три месяца ты в отпуске. Такая правильная ротация. Я знаю множество таких стран. Практика демобилизации была в Украинской Народной Республике", – подчеркнул он в интервью телеканалу "Мы-Украина".

Почему вопрос демобилизации важен

Также Руслан Стефанчук добавил, что сейчас возникло много острых вопросов в социуме — кто-то воюет с первых дней, а другие не изъявили такого желания. Перед правительством стоит задача разработать отдельный механизм по внедрению демобилизации

"Потому что сегодня возникает очень много вопросов – почему некоторые люди фактически с первого дня на передовой, а другие, скажем так, не совсем желают поддаваться мобилизации. Поэтому государство также предпринимает совершенно понятные шаги. Это вопрос применения электронных ресурсов для мобилизационных процессов. Очень важно создать условия равенства и справедливости, чтобы не было так, что это задача только отдельных", – констатировал Руслан Стефанчук.

Что делает сейчас власть для демобилизации

От Кабинета министров Украины в Верховную Раду не поступали законодательные инициативы о возможности демобилизации военных с фронта. Ранее член комитета Верховной Рады Украины Федор Вениславский заявлял, что это существенные риски для нашего государства.

"Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Офис президента работают над тем, чтобы военные имели возможность для передышки. Такие механизмы предусмотрены, происходят плановые ротации. Нельзя сказать, что одно подразделение воюет на передке без передышки, они отводятся для отдыха", – говорил он.

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