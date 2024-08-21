Стефанчук відповів коли в Україні введуть демобілізацію

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE

В Україні досі не прийняли конкретних рішень стосовно демобілізації військових, які перебувають тривалий час на фронті. За словами Руслана Стефанчука, це питання потребує серйозної підготовки, адже прецедентів з демобілізацією військових на період бойових дій в інших країнах світу не було.

Про це Руслан Стефанчук висловився під час інтерв'ю для "Ми Україна".

Читайте також:

Коли в Україні введуть демобілізацію для військових

Руслан Стефанчук заявив, що у світовій практиці не було прецедентів, коли б країни у стані війни оголошували демобілізацію військових. Натомість військовим пропонували ротації. Втім, в історії України випадок демобілізації мав місце і закінчився трагічно для державної незалежності.

"Я не знаю жодної країни, яка під час війни оголошувала демобілізацію. Я знаю країни, які забезпечували право справедливої ротації, коли, наприклад, ти два-три місяці на передовій, два-три місяці ти у відпустці. Така правильна ротація. Таких країн я знаю безліч. Практика демобілізації була в Українській Народній Республіці" – наголосив він в інтервʼю телеканалу "Ми-Україна".

Чому питання демобілізації важливе

Також Руслан Стефанчук додав, що наразі виникло багато гострих питань у соціумі — хтось воює з перших днів, а інші не виявили такого бажання. Перед урядом стоїть завдання розробити окремий механізм щодо впровадження демобілізації

"Тому що сьогодні виникає дуже багато питань – чому деякі люди фактично з першого дня на передовій, а інші, скажімо так, не зовсім бажають піддаватися мобілізації. Тому держава також вчиняє кроки, які абсолютно зрозумілі. Це питання застосування електронних ресурсів для мобілізаційних процесів. Дуже важливо створити умови рівності і справедливості, щоб не було так, що це задача лише окремих", – констатував Руслан Стефанчук.

Що робить зараз влада для демобілізації

Наразі від Кабінету міністрів України до Верховної Ради не надходили законодавчі ініціативи про можливість демобілізації військових з фронту. Раніше член комітету Верховної Ради України Федір Веніславський заявляв, що це дуже суттєві ризики для нашої держави.

"Комітет з питань національної безпеки, оборони й розвідки, Офіс президента працюють над тим, щоб військові мали можливість для перепочинку. Такі механізми передбачені, відбуваються планові ротації. Не можна сказати, що один підрозділ воює на передку без передишки, вони відводяться для відпочинку", — казав він.