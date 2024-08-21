Военный билет - ошибка в военном билете - как исправить ошибку в военных документах

Военный билет гражданина Украины. Фото: "РБК-Украина"

Если в военно-учетном документе обнаружились ошибки, военнообязанный гражданин не должен их самостоятельно исправлять. В такой ситуации лучше обратиться в территориальный центр комплектования и исправить ошибку с помощью сотрудников ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Чужая подпись в военном билете

При оформлении военно-учетных документов бывают разные проблемы с неправильным оформлением этих документов. К юристам обратился с такой проблемой гражданин Украины, объяснив, в чем его проблема.

"Мне выдали военный билет. В месте "личная подпись" комиссар случайно поставил свой", — отметил военнообязанный гражданин.

Как исправить ошибку в военных документах

Юрий Айвазян, отвечая на вопросы гражданина, что ему делать в такой ситуации, отметил — самостоятельно делать поправки в военном билете не стоит.

"Лучше обратиться к начальнику ТЦК для решения этой проблемы", — подчеркнул адвокат.