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Испорченный в ТЦК военный билет — что делать военнообязанному

21 августа 2024 17:03
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Военный билет - ошибка в военном билете - как исправить ошибку в военных документах
Военный билет гражданина Украины. Фото: "РБК-Украина"
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Если в военно-учетном документе обнаружились ошибки, военнообязанный гражданин не должен их самостоятельно исправлять. В такой ситуации лучше обратиться в территориальный центр комплектования и исправить ошибку с помощью сотрудников ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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При оформлении военно-учетных документов бывают разные проблемы с неправильным оформлением этих документов. К юристам обратился с такой проблемой гражданин Украины, объяснив, в чем его проблема.

"Мне выдали военный билет. В месте "личная подпись" комиссар случайно поставил свой", — отметил военнообязанный гражданин.

Как исправить ошибку в военных документах

Юрий Айвазян, отвечая на вопросы гражданина, что ему делать в такой ситуации, отметил — самостоятельно делать поправки в военном билете не стоит.

"Лучше обратиться к начальнику ТЦК для решения этой проблемы", — подчеркнул адвокат.

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17:58 В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью

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