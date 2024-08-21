Военный билет - ошибка в военном билете - как исправить ошибку в военных документах

Испорченный в ТЦК военный билет — что делать военнообязанному
Если в военно-учетном документе обнаружились ошибки, военнообязанный гражданин не должен их самостоятельно исправлять. В такой ситуации лучше обратиться в территориальный центр комплектования и исправить ошибку с помощью сотрудников ТЦК.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Чужая подпись в военном билете
При оформлении военно-учетных документов бывают разные проблемы с неправильным оформлением этих документов. К юристам обратился с такой проблемой гражданин Украины, объяснив, в чем его проблема.
"Мне выдали военный билет. В месте "личная подпись" комиссар случайно поставил свой", — отметил военнообязанный гражданин.
Как исправить ошибку в военных документах
Юрий Айвазян, отвечая на вопросы гражданина, что ему делать в такой ситуации, отметил — самостоятельно делать поправки в военном билете не стоит.
"Лучше обратиться к начальнику ТЦК для решения этой проблемы", — подчеркнул адвокат.
Читайте Новини.LIVE!