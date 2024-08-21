Військовий квиток - помилка у військовому квитку - як виправити помилку у військових документах

Зіпсований у ТЦК військовий квиток — що робити військовозобов'язаному
Якщо у військово-обліковому документі виявилися помилки, то військовозобов’язаний громадянин не повинен їх самостійно виправляти. У такій ситуації краще звернутися до територіального центру комплектування і виправити цю помилку за допомогою співробітників ТЦК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Чужий підпис у військовому квитку
Під час оформлення військово-облікових документів бувають різні проблеми із неправильним оформленням цих документів. До юристів звернувся із такою проблемою громадянин України, пояснивши, у чому його проблема.
"Мені видали військовий квиток. У місці "особистий підпис" комісар випадково поставив свій", — зазначив військовозобов’язаний громадянин.
Як виправити помилку у військових документах
Юрій Айвазян, відповідаючи на питання громадянина, що йому робити у такій ситуації, зазначив — самостійно робити виправлення у військовому квитку не варто.
"Краще звернутись до начальника ТЦК для вирішення цієї проблеми", — підкреслив адвокат.
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