Мобилизация в обход ТЦК — что об этом думают в Третьей штурмовой

Военнообязанный мужчина в ТЦК. Иллюстративное фото: Житомирский ТЦК и СП/Facebook

Майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов поддержал инициативу Генштаба о возможности мобилизовать в ВСУ в обход Территориальных центров комплектования. По его словам, это улучшит призыв и предоставит больше полномочий бригадам.

Об этом Родион Кудряшов рассказал в комментарии 24 Каналу, опубликованном в среду, 14 августа.

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По словам защитника, в 3-й штурмовой нет проблем с набором бойцов, чему способствует удачная реклама, а также подготовка и реализация военнослужащих в его части.

"В то же время я хотел бы публично поддержать эту инициативу Министерства обороны Украины по переводу процесса мобилизации непосредственно на бригады без участия ТЦК. Это позволит им иметь рычаги и механизмы для того, чтобы самостоятельно, без посредников, набирать будущих военнослужащих, отправлять их на обучение, на получение военно-учетной специальности, забирать их как на специальности в воинской части, так и на пехотные должности", — поделился Кудряшов.

Он считает, что эти действия Минобороны улучшат мобилизацию и дадут больше полномочий бригадам, работающим над качеством и отбором квалифицированных военных.

"Важно отметить, что история о мерах мобилизации наконец-то начала двигаться. Однако их нужно было внедрять еще в начале широкомасштабного вторжения России, а не спустя почти два года борьбы с оккупантами. Мы потеряли очень много времени, поэтому сегодня нужно наращивать мобилизационные меры", — добавил майор ВСУ.