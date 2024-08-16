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У Третій штурмовій відповіли, як мобілізація українців в обхід ТЦК вплине на призов

16 серпня 2024 04:30
Артем Кругленко - Редактор
Мобілізація в обхід ТЦК — що про це думають у Третій штурмовій
Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК. Ілюстративне фото: Житомирський ТЦК та СП/Facebook
Артем Кругленко - Редактор

Майор Збройних Сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов підтримав ініціативу Генштабу щодо можливості мобілізувати до ЗСУ в обхід Територіальних центрів комплектування. За його словами, це покращить призов та надасть більше повноважень бригадам.

Про це Родіон Кудряшов розповів у коментарі 24 Каналу, опублікованому в середу, 14 серпня. 

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За словами захисника, в 3-й штурмовій немає проблем із набором бійців, чому сприяє вдала реклами, а також підготовка та реалізація військовослужбовців в його частині.

"Водночас я хотів би публічно підтримати цю ініціативу Міністерства оборони України щодо перекладання процесу мобілізації безпосередньо на бригади без участі ТЦК. Це дозволить їм мати важелі та механізми для того, щоб самостійно, без посередників, набирати майбутніх військовослужбовців, відправляти їх на вишкіл, на отримання військово-облікової спеціальності, забирати їх як на спеціальності у військовій частині, так і на піхотні посади", — поділився Кудряшов.

Він вважає, що ці дії Міноборони покращать мобілізацію та нададуть більше повноважень бригадам, які працюють над якістю і відбором кваліфікованих військових.

"Важливо відзначити, що історія щодо заходів мобілізації нарешті почала рухатись. Проте їх потрібно було запроваджувати ще на початку широкомасштабного вторгнення Росії, а не через майже два роки боротьби з окупантами. Ми втратили дуже багато часу, тому сьогодні потрібно нарощувати мобілізаційні заходи", — додав майор ЗСУ.

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