Военнообязанный, даже с инвалидностью, должен носить с собой ВУД или предоставлять его в электронном виде представителям ТЦК

Военный билет — нужно ли его носить с собой всем мужчинам, в том числе с инвалидностью
В Украине продолжается мобилизация , а согласно обновленному закону по ней все военнообязанные должны стать на учет в ТЦК. Кроме того, теперь представители ТЦК могут проверять у граждан ВУД (военно-учетные документы). Но возникает вопрос – обязаны ли мужчины иметь такой документ при себе, в том числе инвалиды.
Ответ на этот вопрос в своем Instagram дает юрист Максим Тимурович.
Обязаны ли мужчины носить с собой "военный билет"
Юрист отмечает, что в случае отсутствия "бумажного" документа при проверке штрафы за его отсутствие суды обычно отменяют. Соответствующую информацию об учете представители ТЦК могут получить в базе "Оберег", то есть в цифровом формате.
Но присутствие таких данных распространяется и на инвалидов, которые не были из-за заболевания исключены из военного учета. То есть, они должны носить с собой либо бумажный документ, либо их данные должны быть в базе "Оберег", то есть им предстоит стать на военный учет.
Юрист отмечает, что представители ТЦК и СП могут проверять следующие документы:
- военный билет;
- приписное свидетельство (выдается несовершеннолетним);
- ВУД на бланке нового образца (новая форма учетного документа);
- временное удостоверение военнообязанного (если основной документ потерян);
- электронный военно-учетный документ (приложение "Резерв+").
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