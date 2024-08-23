Военнообязанный, даже с инвалидностью, должен носить с собой ВУД или предоставлять его в электронном виде представителям ТЦК

Проверка документов представителями ТЦК. Иллюстративное фото: Скриншот

В Украине продолжается мобилизация , а согласно обновленному закону по ней все военнообязанные должны стать на учет в ТЦК. Кроме того, теперь представители ТЦК могут проверять у граждан ВУД (военно-учетные документы). Но возникает вопрос – обязаны ли мужчины иметь такой документ при себе, в том числе инвалиды.

Ответ на этот вопрос в своем Instagram дает юрист Максим Тимурович.

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Юрист отмечает, что в случае отсутствия "бумажного" документа при проверке штрафы за его отсутствие суды обычно отменяют. Соответствующую информацию об учете представители ТЦК могут получить в базе "Оберег", то есть в цифровом формате.

Но присутствие таких данных распространяется и на инвалидов, которые не были из-за заболевания исключены из военного учета. То есть, они должны носить с собой либо бумажный документ, либо их данные должны быть в базе "Оберег", то есть им предстоит стать на военный учет.

Юрист отмечает, что представители ТЦК и СП могут проверять следующие документы: