Військовозобов'язаний, навіть з інвалідністю, має носити із собою ВОД або надавати його в електронному вигляді представникам ТЦК

Перевірка документів представниками ТЦК. Ілюстративне фото: Скриншот

В Україні продовжується мобілізація, а згідно з оновленим законом щодо неї всі військовозобов'язані мають стати на облік до ТЦК. Крім того, тепер представники ТЦК можуть перевіряти у громадян ВОД (військово облікові документи). Але постає питання - чи зобов'язані чоловіки мати такий документ при собі, в тому числі інваліди.

Відповідь на це питання у своєму Instagram дає юрист Максим Тимурович.

Читайте також:

Чи зобов'язані чоловіки носити із собою "військовий квиток"

Юрист зазначає, що у разі відсутності "паперового" документу при перевірці штрафи за його відсутність суди зазвичай скасовують. Відповідну інформацію про облік представники ТЦК можуть отримати у базі "Оберіг", тобто у цифровому форматі.

Але присутність таких даних розповсюджується і на інвалідів, що не були внаслідок захворювання виключені з військового обліку. Тобто вони мають носити із собою або паперовий документ, або їхні дані мають бути в базі "Оберіг", тобто їм належить стати на військовий облік.

Правник зазначає, що представники ТЦК та СП можуть перевіряти наступні документи: