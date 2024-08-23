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Військовий квиток — чи треба його носити із собою всім чоловікам, в тому числі з інвалідністю

23 серпня 2024 04:30
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Військовозобов'язаний, навіть з інвалідністю, має носити із собою ВОД або надавати його в електронному вигляді представникам ТЦК
Перевірка документів представниками ТЦК. Ілюстративне фото: Скриншот
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

В Україні продовжується мобілізація, а згідно з оновленим законом щодо неї всі військовозобов'язані мають стати на облік до ТЦК. Крім того, тепер представники ТЦК можуть перевіряти у громадян ВОД (військово облікові документи). Але постає питання - чи зобов'язані чоловіки мати такий документ при собі, в тому числі інваліди. 

Відповідь на це питання у своєму Instagram дає юрист Максим Тимурович.

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Юрист зазначає, що у разі відсутності "паперового" документу при перевірці штрафи за його відсутність суди зазвичай скасовують. Відповідну інформацію про облік представники ТЦК можуть отримати у базі "Оберіг", тобто у цифровому форматі.

Але присутність таких даних розповсюджується і на інвалідів, що не були внаслідок захворювання виключені з військового обліку. Тобто вони мають носити із собою або паперовий документ, або їхні дані мають бути в базі "Оберіг", тобто їм належить стати на військовий облік.

Правник зазначає, що представники ТЦК та СП можуть перевіряти наступні документи:

  • військовий квиток;
  • приписне свідоцтво (видається неповнолітнім);
  • ВОД на бланку нового зразка (нова форма облікового документа);
  • тимчасове посвідчення військовозобов'язаного (якщо основний документ втрачено); 
  • електронний військово-обліковий документ (застосунок "Резерв+").

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