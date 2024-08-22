Хто в Україні має право носити військову форму 2024 — лише шість категорій

Чоловік у військовій формі у місті. Фото: УНІАН

Зустріти людину у військовій формі або одягнену у стилі мілітарі в Україні можна повсюдно. Проте далеко не кожен громадянин має право носити військову форму. Щобільше, на порушників чекають серйозні штрафи.

Читайте також:

Хто може вдягати військовий одяг в Україні 2024 року та які штрафи загрожують тим, хто цього права не має, розповіла адвокатка Ганна Колесник, пишуть "Факти ICTV".

Хто має право носити військову форму 2024 — лише шість категорій

Право на носіння військової форми одягу мають:

Військовослужбовці; Військовозобов’язані під час проходження зборів; Резервісти; Курсанти; Ліцеїсти; Особи, звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми.

Військові у формі в місті. Фото: Антон Гордієнко/informator.ua

Який штраф чекає на порушників

Ганна Колесник зазначає, що українське законодавство (ще у 2019 КУпАП було доповнена новою ст. 186 з позначкою 8) забороняє цивільним громадянам носити військову форму або одяг в стилі мілітарі зі знаками розрізнення військовослужбовців і знаками ЗСУ.

Якщо порушити дану норму чекає відповідальність:

або попередження та конфіскація форми зі знаками розрізнення;

або штраф від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні це від 2550 до 3400 грн) та конфіскація форми зі знаками розрізнення.

Якщо ті ж самі дії вчинені особою повторно протягом року, то:

або штраф від 3400 до 6800 грн та конфіскація форми зі знаками розрізнення;

або громадські роботи від 30 до 40 годин та конфіскація форми зі знаками розрізнення.

Раніше ми писали, які військові мають право піти зі служби за власним бажанням.

Нагадаємо, ми розповідали, яке покарання чекає на військового ЗСУ за самовільне залишення військової частини.

Також ми інформували, за яких обставин українського військовослужбовця можуть понизити у званні.