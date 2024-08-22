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Только шесть категорий украинцев могут носить военную форму, других ждет штраф

22 августа 2024 18:55
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Кто в Украине имеет право носить военную форму 2024 — всего шесть категорий
Человек в военной форме в городе. Фото: УНИАН
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Встретить человека в военной форме или одетого в стиле милитари в Украине можно повсеместно. Однако далеко не каждый гражданин имеет право носить военную форму. Более того, нарушителей ждут серьезные штрафы.

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Кто может одевать военную одежду в Украине в 2024 году и какие штрафы угрожают тем, кто этого права не имеет, рассказала адвокат Анна Колесник, пишут "Факты ICTV".

Кто имеет право носить военную форму 2024 — всего шесть категорий

Право на ношение военной формы одежды имеют:

  1. Военнослужащие;
  2. Военнообязанные при прохождении собрания;
  3. Резервисты;
  4. Курсанты;
  5. Лицеисты;
  6. Лица, уволенные с военной службы в запас или в отставку с предоставлением права ношения военной формы.

 

Кто имеет право носить военную форму 2024 — всего шесть категорий
Военные в форме в городе. Фото: Антон Гордиенко/informator.ua

Какой штраф ждет нарушителей

Анна Колесник отмечает, что украинское законодательство (еще в 2019 КУоАП было дополнено новой ст. 186 с отметкой 8) запрещает гражданским носить военную форму или одежду в стиле милитари со знаками отличия военнослужащих и знаками ВСУ.

Если нарушить данную норму ждет ответственность:

  • или предупреждение и конфискация формы со знаками отличия;
  • или штраф от 150 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (на сегодня это от 2550 до 3400 грн) и конфискация формы со знаками отличия.

Если те же действия совершены лицом повторно в течение года, то:

  • или штраф от 3400 до 6800 грн и конфискация формы со знаками отличия;
  • или общественные работы от 30 до 40 часов и конфискация формы со знаками отличия.

Ранее мы писали, какие военные имеют право уйти со службы по собственному желанию.

Напомним, мы рассказывали, какое наказание ждет военного ВСУ за самовольное оставление воинской части.

Также мы информировали, при каких обстоятельствах украинского военнослужащего могут понизить в звании.

ВСУ штрафы военные увольнение форма военная служба

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