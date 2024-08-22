Кто в Украине имеет право носить военную форму 2024 — всего шесть категорий

Человек в военной форме в городе. Фото: УНИАН

Встретить человека в военной форме или одетого в стиле милитари в Украине можно повсеместно. Однако далеко не каждый гражданин имеет право носить военную форму. Более того, нарушителей ждут серьезные штрафы.

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Кто может одевать военную одежду в Украине в 2024 году и какие штрафы угрожают тем, кто этого права не имеет, рассказала адвокат Анна Колесник, пишут "Факты ICTV".

Кто имеет право носить военную форму 2024 — всего шесть категорий

Право на ношение военной формы одежды имеют:

Военнослужащие; Военнообязанные при прохождении собрания; Резервисты; Курсанты; Лицеисты; Лица, уволенные с военной службы в запас или в отставку с предоставлением права ношения военной формы.

Военные в форме в городе. Фото: Антон Гордиенко/informator.ua

Какой штраф ждет нарушителей

Анна Колесник отмечает, что украинское законодательство (еще в 2019 КУоАП было дополнено новой ст. 186 с отметкой 8) запрещает гражданским носить военную форму или одежду в стиле милитари со знаками отличия военнослужащих и знаками ВСУ.

Если нарушить данную норму ждет ответственность:

или предупреждение и конфискация формы со знаками отличия;

отличия; или штраф от 150 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (на сегодня это от 2550 до 3400 грн) и конфискация формы со знаками отличия.

Если те же действия совершены лицом повторно в течение года, то:

или штраф от 3400 до 6800 грн и конфискация формы со знаками отличия;

отличия; или общественные работы от 30 до 40 часов и конфискация формы со знаками отличия.

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