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Військових ЗСУ понижують у званні — за яких обставин це можливо

14 серпня 2024 18:40
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Служба в ЗСУ — у яких випадках військового можуть понизити у званні
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

З перших днів війни, яку розпочала країна-агресорка росія, на захист України стало багато військовослужбовців. За певних умов захисникам надають військові звання. Проте є обставини за яких можуть й понизити у званні або ж взагалі позбавити його. 

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Коли це можливо, повідомляє АрміяInform.

За яких обставин військового можуть понизити у званні

Так, пониження у військовому званні може відбутися через  дисциплінарне стягнення

Дисциплінарні стягнення можуть накладати за: 

  • порушення військової дисципліни;
  • порушення громадського порядку;
  • невиконання або неналежне виконання службових обов'язків тощо. 

Основним документом, який регулює накладення дисциплінарних стягнень, є Дисциплінарний статут Збройних сил України, затверджений Законом України від 24 березня 1999 року №551-ХIV.

При дисциплінарному стягненні пониження у військовому званні відбувається на один ступінь для військовослужбовців такого складу:

  • сержантського;
  • старшинського;
  • офіцерського.

Проте існує виняток для молодших сержантів та молодших лейтенантів. Подібне стягнення діє рік.

При цьому після закінчення строку його дії або дострокового зняття у попередньому військовому званні військовослужбовець не поновлюється.

 

За яких обставин військового можуть понизити у званні
Українські військовослужбовці на церемонії нагородження. Фото: president.gov.ua

Коли військового звання можуть позбавити

Крім пониження також є випадки, коли людину можуть зовсім позбавити військового звання. Це можна зробити виключно за вироком суду у зв'язку із засудженням за вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Крім того, такі військовослужбовці виключаються зі списків особового складу військової частини.

Також ТЦК та СП, які беруть таких військових на облік, надають їм військове звання солдата запасу. Або ж особі можуть не надати військове звання.

Раніше ми писали, які рапорти через Армія+ краще не подавати.

Нагадаємо, ми повідомляли, як військовому перевестись з однієї військової частини до іншої.

Також ми інформували, як військовому звернутися до нотаріуса та чи існують програми нотаріальної підтримки бійців ЗСУ.

ЗСУ армія військові офіцерське звання військова служба

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