Служба в ВСУ — в каких случаях военного могут понизить в звании

Военных ВСУ понижают в звании — при каких обстоятельствах это возможно
С первых дней войны, начатой страной-агрессором россией, на защиту Украины стало много военнослужащих. В определенных условиях защитникам присваивают воинские звания. Однако есть обстоятельства при которых могут и понизить в звании или вообще лишить его.
Когда это возможно, сообщает АрміяInform.
При каких обстоятельствах военного могут понизить в звании
Так, понижение в воинском звании может произойти из-за дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарные взыскания могут налагаться в связи с:
- нарушением военной дисциплины;
- нарушением общественного порядка;
- неисполнением или ненадлежащим исполнением служебных обязанностей и т.п.
Основным документом, регулирующим наложение дисциплинарных взысканий, является Дисциплинарный устав Вооруженных сил Украины, утвержденный Законом Украины от 24 марта 1999 №551-ХIV.
При дисциплинарном взыскании понижение в воинском звании происходит на одну степень для военнослужащих такого состава:
- сержантского;
- старшинского;
- офицерского.
Однако существует исключение для младших сержантов и младших лейтенантов. Подобное взыскание действует год.
При этом по истечении срока его действия или досрочного снятия в предыдущем воинском звании военнослужащий не возобновляется.
Когда военного звания могут лишить
Кроме понижения также есть случаи, когда человека могут вовсе лишить воинского звания. Это можно сделать исключительно по приговору суда в связи с осуждением за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Кроме того, такие военнослужащие исключаются из списков личного состава воинской части.
Также ТЦК и СП, принимающие таких военных на учет, присваивают им воинское звание солдата запаса. Или же лицу могут не присвоить воинское звание.
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