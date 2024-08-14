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Военных ВСУ понижают в звании — при каких обстоятельствах это возможно

14 августа 2024 18:40
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Служба в ВСУ — в каких случаях военного могут понизить в звании
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

С первых дней войны, начатой страной-агрессором россией, на защиту Украины стало много военнослужащих. В определенных условиях защитникам присваивают воинские звания. Однако есть обстоятельства при которых могут и понизить в звании или вообще лишить его.

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Когда это возможно, сообщает АрміяInform.

При каких обстоятельствах военного могут понизить в звании

Так, понижение в воинском звании может произойти из-за дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарные взыскания могут налагаться в связи с:

  • нарушением военной дисциплины;
  • нарушением общественного порядка;
  • неисполнением или ненадлежащим исполнением служебных обязанностей и т.п.

Основным документом, регулирующим наложение дисциплинарных взысканий, является Дисциплинарный устав Вооруженных сил Украины, утвержденный Законом Украины от 24 марта 1999 №551-ХIV.

При дисциплинарном взыскании понижение в воинском звании происходит на одну степень для военнослужащих такого состава:

  • сержантского;
  • старшинского;
  • офицерского.

Однако существует исключение для младших сержантов и младших лейтенантов. Подобное взыскание действует год.

При этом по истечении срока его действия или досрочного снятия в предыдущем воинском звании военнослужащий не возобновляется.

 

При каких обстоятельствах военного могут снизить в звании
Украинские военнослужащие на церемонии награждения. Фото: president.gov.ua

Когда военного звания могут лишить

Кроме понижения также есть случаи, когда человека могут вовсе лишить воинского звания. Это можно сделать исключительно по приговору суда в связи с осуждением за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Кроме того, такие военнослужащие исключаются из списков личного состава воинской части.

Также ТЦК и СП, принимающие таких военных на учет, присваивают им воинское звание солдата запаса. Или же лицу могут не присвоить воинское звание.

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ВСУ армия военные офицерское звание военная служба

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